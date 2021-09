Vliegen- en rupsendoders zijn verfijnde narcotiseurs

Lekker groen Koffiedrab als aanjager van groei: ‘Alles groeit beter, veel uitbundi­ger ook’

10 september Dat ’t verdraaid handig is een goedlopend koffietentje op korte afstand van je moestuin te hebben, zie je in Henk’s Pluktuin in Oosterbeek. Hier is biologische kweek van groenten, bloemen, fruit en kruiden succesvoller sinds tuinbaas Erik van der Gronden koffieprut als compostversneller inzet.