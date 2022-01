Wildzang hoort niet in een kooitje, ik heb mijn sijsjes de vrijheid gegeven

Het is al even geleden: nou ja even... ruim zestig jaar. Ik had als kind kanaries en parkieten in volières die vader voor mij had gemaakt. Ik woonde vlak bij park Sonsbeek in Arnhem. Onze tuin en omgeving was vogelrijk. Regelmatig hadden we ‘wildzang’ bij huis, vooral in de winter. Wildzang, dat was de naam voor sijsjes, vinken, goudvinken, putters en groenlingen; vogels in de vrije natuur die ook in gevangenschap werden gehouden.