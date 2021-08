Dat we hen zien als uitbuiters en gelukszoekers zegt alles over ons eigen verval

column nazmiye oral De strijd om onze menselijk­heid

12 september ‘We schreeuwen en treuren, en krabben aan het vlees van onze zonverbrande wangen, uit angst dat niemand naast ons wil staan in vriendschap, wanneer wij hun bescherming nodig hebben. (…) En – zoals vluchtelingen die de bloedbaden van oorlogverscheurde landen ontsnappen en toevlucht vinden bij jullie altaars – geef ons onderdak en toestemming om veilig deze stad te betreden. We schreeuwen in zielenpijn, wenen en zingen en klagen deze liederen van jammer voor alles wat we hebben verloren. We rouwen om onze eigen dood terwijl we nog in leven zijn!’