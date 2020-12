De gastarbeider weet wie hij is, de migrant moet wortel schieten in het nieuwe land

column nazmiye oral Ten onrechte labelen we huiselijk geweld als een privékwes­tie

28 november Het is de week tegen huiselijk geweld. Een rechercheur zei me eens dat geweld niet te voorkomen is. Ik had net een installatie gemaakt met mijn theatergezelschap Zina waarvoor we interviews met tientallen mannen en vrouwen hadden verwerkt tot monologen: De Geweld Verhalen Karavaan. Ik was naarstig op zoek naar oplossingen. Ik vond die uitspraak toen zeer moeilijk te accepteren. En nog.