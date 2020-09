Hoe actueel zijn deze woorden uit De Smekelingen, gebaseerd op een ruim tweeduizend jaar oude Griekse tragedie. Verhalen van een groep vluchtelingen die komt smeken voor haar veiligheid bij een Griekse koning. De moderne smekelingen zijn inmiddels allang in Griekenland, op Lesbos, in kamp Moria. Veilig zijn ze allerminst.



Afgelopen week konden we zien wat wanhoop met mensen doet. Het kamp stond in lichterlaaie en is totaal verwoest. Of de brand is aangestoken door de kampbewoners of door de Griekse eilandbewoners die aan het einde van hun krachten zijn, ten tijde van mijn schrijven is dat nog onduidelijk.



Voor allebei heb ik begrip. Als je kijkt naar hoe wij in relatieve luxe en volledige vrede reageren op de 1,5 metermaatregelen, met protesten tegen de regering, dan vraag ik me af hoe diezelfde mensen zich hadden gedragen in een kamp bestemd voor tweeduizend mensen, bewoond door het tienvoudige.



In deze moderne variant van het vluchtelingenverhaal zijn wij als de Griekse koning. Ons wordt om hulp gesmeekt. Wij zijn niet de smekelingen. Een kwestie van geografisch geluk. Ik ben niet enkel voor blind idealisme, realistische beslissingen zijn duurzamer.



In het stuk is de Griekse koning zich ervan bewust dat hij zijn stadgenoten mee moet krijgen in zijn besluit. Het opnemen van de vluchtelingen kan op oorlog uitdraaien met de mannen die achter de vluchtelingen aan zitten.



Wij zitten in deze kwestie ook in oorlog. Een interne oorlog met onze angsten. Voor verlies van welvaart en identiteit. Maar meer nog woedt de strijd om onze menselijkheid. Ontmenselijking, van onszelf en de ander, begint en eindigt met het besluit dat het welzijn van een mens in nood je niets kan schelen. Man, vrouw of kind. Schuldig of onschuldig.