Een kippenvelmoment tijdens een herdenking

column nazmiye oral Moest ik haar tegenhou­den? Dan kennen jullie mijn moeder niet

1 augustus Half een in de middag. Mijn moeder voelt zich duizelig. ‘Het gaat wel’, zegt ze als de buurvrouw zegt dat ze wit ziet. Ze gaat nog even naar de overkant, waar mijn broertje woont, om de hond te aaien, en te checken of alles goed loopt. Want mijn broertje is verstandelijk gehandicapt.