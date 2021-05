Het leven van alledag is meer dan genoeg: ik zal Peter ontzettend missen

column nazmiye oral Hoe voer je een gesprek als letterlijk alles ter discussie staat?

7 november Afgelopen week bestond arthouse, podium en debatcentrum LUX in Nijmegen twintig jaar. Ter viering mocht ik een avond voorzitten à la Zomergasten met de Nijmeegse documentairemaker en schrijver Sinan Can en regisseur Martin Koolhoven. De vraag van de avond was: waar staan we over twintig jaar?