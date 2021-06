Het oude leven liet zich niet zomaar wegjagen

column nazmiye oral Het leven van alledag is meer dan genoeg: ik zal Peter ontzettend missen

8 mei Peter. Ik kende de hoofdredacteur van De Gelderlander nog niet toen ik hem ruim een jaar geleden ontmoette bij Stan en Co. Hoe meer we met elkaar in gesprek raakten, hoe meer hij me verbaasde. Of eigenlijk moet ik zeggen, charmeerde.