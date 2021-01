Het verschuiven van de politieke ethiek, de onaanraakbaarheid van het kabinet Rutte-nummer zoveel, dat is onbestaanbaar

column nazmiye oral Ben je bang voor iets, dan loop je erop af. Niets of niemand zal ons eronder krijgen

19 december Ik facetimede met mijn moeder over Bir Baskadir, een geweldige Turkse serie op Netflix. Omdat ik daardoor opeens begreep hoe het voor haar moet zijn geweest om zo jong mijn vader te verliezen. En dat het me speet dat ik er toen voor haar niet ben geweest. Ik was jong en had zelf mijn vader verloren, maar toch. Ik had nog een heel leven voor me. Dat van haar was, zo ervoer ze dat, in een klap voorbij.