Hoe graag deze figuren ook redders willen zijn, in wezen zijn het ordinaire jagers op zoek naar prooi om te kunnen misbruiken

column nazmiye oral In de taxi bij een jongen die wel kon rijden, maar de weg nog niet helemaal kende

22 augustus Aangezien ik vanaf vroeg in de ochtend aan het werk was, had ik wel een taxi naar huis verdiend, vond ik. Bovendien was ik benieuwd waarom mensen in Gelderland wonen, en of ze willen blijven of ooit zullen vertrekken?