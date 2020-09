Ik begrijp Famke Louise: leven met onzekerheid is zwaar, we hebben een inspirerend persoon nodig

column nazmiye oral Een burgemees­ter moet de mensen in haar stad het gevoel geven dat ze worden gezien en gehoord

6 juni Ik werd maandagochtend wakker met een prangend gevoel. De avond daarvoor had ik de oproep gedeeld voor de demonstratie tegen anti-zwart geweld op de Dam. Ik was niet van plan te gaan. Demonstreren is niet per se mijn ding. Mijn activisme is het werk dat ik maak.