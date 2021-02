Ik heb niets te klagen, ben nooit gediscrimineerd en ben een geslaagd exemplaar van een biculturele medeburger

column Nazmiye Oral Boele is simpel en eerlijk, net een kind eigenlijk: ze wil alleen maar voelen dat ze een goede hond is

6 februari Het is heerlijk om terug te zijn in plaats van dat doodstil in foetushouding in een pikdonkere kamer je ogen uit je hoofd gedrukt worden, terwijl je niet weet of je de kracht hebt om op tijd de wc-pot te halen omdat je maag aan het spasmen is voor weer een projectiel-actie. Migraine. Afijn, tot zover het nieuws van afgelopen week.