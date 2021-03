Ik zie mijzelf. 21, ruzie met mijn moeder: wat wil je? Ik wil studeren, op mijzelf wonen

column nazmiye oral Over rampen gesproken: wie had ooit gedacht dat Amerika zo in verval zou raken?

9 januari Ook dit jaar is het me niet gelukt met oud en nieuw mijn huis eindelijk op te ruimen zoals ik al jaren wil. Al het overbodige weg, alles netjes georganiseerd, alles op z’n plek. Vroeger dacht ik dat ik mislukt was als mens zolang het bovenstaande mij niet gelukt was. Maar goed, ik vergeef mijzelf.