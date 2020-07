In een avond is de geschiedenis van Srebrenica meer van mij geworden

Ik heb vaak mijn woede en minachting op u geprojecteerd. Uw angstige houding, het heffen van het glas samen met de man die u net heeft vernederd, alles doen om zelf heelhuids uit de situatie te komen en burgers aan hun lot overlaten. Het heeft voor altijd mijn beeld op onze strijdkrachten gekleurd.



Het Nederlandse leger is: ‘when the going gets tough, they get going’, dacht ik. Na het zien van de interviews met soldaten die er destijds zaten, denk ik daar anders over. In een avond is deze geschiedenis meer van mij geworden.



Het meest vernederende is dat de Serviërs vluchtelingen die onder onze bescherming stonden, met vooropgezet plan, zonder weerstand en met onze medewerking, onder onze neus hebben gedeporteerd en de jongens en mannen hebben geëxecuteerd.



Uit de documentaire blijkt dat het onbegonnen werk was, deze missie. Hadden we meer risico moeten nemen, ook al hadden we geen materieel en mankracht? Levens moeten riskeren? Denk ik te makkelijk?



Verhelderend was het de pijn en de onmacht te zien, nog steeds, van de soldaten van Dutchbat3. Uitgezonden om te beschermen en letterlijk niets kunnen doen. De schuld daarover.



Ik schrijf u, meneer Karremans, omdat u een keer emotioneel wordt in de documentaire: om uw manschappen. Er is nu een petitie gaande om deze bladzijde uit onze recente geschiedenis op te nemen in de schoolboeken. Als ik u was, zou ik deze met alle macht steunen.



Voor altijd in de boeken voor de generaties erna. Een verhaal dat recht doet aan het ongelooflijke drama dat Bosnische moslims is overkomen, en het onrecht over de mensen die de opdracht hadden om ze te beschermen en dat nooit hadden kunnen doen.