Mensen die met je willen praten over je keuze, over jouw leven, over jouw lichaam, over jouw baarmoeder

column nazmiye oral Over pijn en het recht van eenieder op een gelijkwaar­dig bestaan kun je niet debatteren

18 juli In De Stelling van Nederland werd afgelopen week bij de NPO gedebatteerd over racisme. Voor het debat was er al een boycot, omdat Jort Kelder was gevraagd als debatleider. Een witte man die bevriend is met de racistische Thierry Baudet.