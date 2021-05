Niet alleen huidhonger, er is ook zielenhonger, ontdekte ik toen ik mijn collega’s eindelijk weer zag

column nazmiye oralNa ruim een jaar heb ik eindelijk mijn collega’s, mijn familie, in levende lijve kunnen zien. We waren vooral in contact via Zoom en werkten zoveel mogelijk vanuit huis. Extreem voorzichtig waren we het afgelopen jaren geweest omdat we, waar het kon, ook moesten kunnen blijven optreden.