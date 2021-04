Onze wapens waren gelijkwaardig, maar nu liet mijn moeder een atoombom vallen

column nazmiye oral Geloven we er nog in? Gaan we stemmen op een partij die het echt helemaal anders gaat doen en komt het dan allemaal goed?

13 maart As we speak zou ik eigenlijk in de trein moeten zitten naar België voor opnames de volgende dag. Maar er was een aanrijding tussen Oss en Den Bosch. Dus ik ben de trein weer uitgestapt en met een zwaar ademende Boele de hond naast me op de bank (ze slaapt), zit ik dit te tikken en denk ik aan de aanrijding.