Vrijheid is als gezondheid: we nemen het voor lief, tot het er niet meer is

column nazmiye oral Om je geliefde zo voor je ogen te zien sterven, moet horror zijn

30 mei ‘Ik kan niet ademen.’ Dit waren nagenoeg de laatste woorden van George Floyd terwijl een agent met zijn knie op zijn nek zat. In een verklaring van de politie stond dat Floyd, opgepakt vanwege poging tot gebruik van een valse cheque, onder invloed leek en zich had verzet tegen de arrestatie. Die politieverklaring was nodig, want George Floyd is dood.