We beginnen meer dan ooit te begrijpen dat we op elkaar aangewezen zijn

Column Nazmiye Oral Als dit alles voorbij is, kunnen we ons wat we nu meemaken haast niet meer voorstel­len

13 april Wij zijn de enige wezens op aarde die vanaf dat we kunnen denken weten dat we op een dag zullen sterven. Met dat besef valt niet te leven. Dat we geen controle hebben is onverteerbaar. Dus doen we er alles aan onze sterfelijkheid te bezweren. Een gevoel van controle te krijgen.