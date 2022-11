Aalbers blij met terugkeer bij NEC als technisch directeur: ‘Ik wil de gloriedagen herbeleven’

NIJMEGEN - Carlos Aalbers is blij met zijn terugkeer als technisch directeur van NEC. De Gelderlander heeft grootse plannen met de Nijmeegse club, die hij terug in Europa wil brengen.

Aalbers had maandag zijn eerste werkdag bij NEC. Hij is de opvolger van de vertrokken Ted van Leeuwen en was tussen 2007 en 2013 al eens eerder technisch directeur van de club. Ook speelde Aalbers tussen tussen 1982 en 1996 liefst 466 wedstrijden voor NEC.

,,Het is leuk om terug te zijn”, zei Aalbers woensdag op een persconferentie. ,,Ik heb als speler van NEC twee bekerfinales en Europees voetbal meegemaakt en in mijn tijd als technisch directeur hebben we ook Europees voetbal gehaald. Ik ben betrokken geweest bij veel sportieve hoogtepunten van de club en daar ben ik trots op.”

,,Ik wil in mijn derde periode bij NEC de gloriedagen herbeleven. Door in alle geledingen binnen de club samen te werken moeten de ambities worden waargemaakt. Een vaste plek in het linkerrijtje van de eredivisie en een keer prikken met Europees voetbal. Het zou mooi zijn als de nieuwe aanwas fans dat ook meemaakt.”

Roots

Aalbers komt over van AZ, waar hij de afgelopen vier jaar hoofd scouting was. Na zijn vertrek bij NEC in 2013 was hij ook nog kortstondig technisch directeur bij Willem II en hoofd scouting bij FC Groningen. Directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ noemde Aalbers bij zijn afscheid een ‘vakman pur sang’.

,,Met AZ zat ik bij een club waar qua organisatie wel alles stond als een huis”, vertelde Aalbers. ,,En dan word je gevraagd door NEC, een club die sinds 2013 acht of negen verschillende technisch directeuren heeft gehad. Ik heb mezelf echt wel de vraag gesteld waarom ik ‘ja’ zou zeggen.”

,,Het was enerzijds een ontzettend lastige afweging, omdat ik het geweldig naar mijn zin had bij AZ. Tegelijkertijd begon het te kriebelen toen NEC, de club in de regio waar mijn roots liggen, zich meldde. Er ligt een enorm mooie uitdaging te wachten en ik heb veel zin om daaraan te beginnen.”

