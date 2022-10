Aalbers kan meteen aan de bak bij NEC met aantal pittige dossiers: ‘Meijer verdient meer respect’

Na meer dan 50 schoten scoort El Karouani weer eens voor NEC: ‘Kon me geen betere verjaardag wensen’

NIJMEGEN - Souffian El Karouani was in de bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard een van de NEC-spelers die beter leek te gedijen in het nieuwe systeem. De linksback had met zijn doelpunt een groot aandeel in de 3-2-zege.

20 oktober