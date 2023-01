Aanklager wil Tannane drie wedstrijden schorsen voor rode kaart tegen Vitesse

Scheidsrechter Danny Makkelie stuurde Tannane tegen Vitesse al na 23 minuten uit het veld voor een slaande beweging in de richting van Vitesse-speler Kacper Kozlowski. Hij moest vervolgens in bedwang worden gehouden door ploeggenoten, omdat hij furieus was op Makkelie. Tannane wordt niet disciplinair gestraft door NEC. Trainer Rogier Meijer zei na de wedstrijd dat hij deze week in gesprek met hem gaat, maar verwachtte dat de KNVB-straf mee zou vallen.

‘Ik vergeef Tannane wel’

,,Tannane brengt vuur. Maar het vuur was nu te heet. Er is een opstootje en dan komt Oussama in de situatie dat Makkelie rood kan geven. Dat was niet slim. Ik vergeef Tannane wel, ja. Ik ben een vergevingsgezind mens.”



NEC kan tegen FC Emmen ook niet beschikken over Souffian El Karouani. De verdediger ontving tegen Vitesse zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daardoor automatisch voor één wedstrijd uitgesloten.