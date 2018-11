Aanvoerder Van Eijden over crisis bij NEC: ‘Je thuis opsluiten is geen optie’

Na de 4-0 nederlaag tegen Jong Ajax vorige week vrijdag, de vierde in zes competitieduels, was de selectie van NEC drie dagen vrij. Van Eijden was elke dag in het krachthonk te vinden en probeerde daarnaast te ontspannen. ,,Ik was erg teleurgesteld. Maar niet naar een verjaardag gaan en je thuis opsluiten is geen optie. Het leven gaat door. Ik heb er natuurlijk wel vaak aan gedacht. Vooral aan de vraag: hoe krijgen we die tegendoelpunten eruit?’’



Met die vraag werd Van Eijden de afgelopen dagen vaak geconfronteerd, ook op die verjaardag. ,,Overal waar je komt zijn mensen aan het zoeken. Op papier hebben we een hartstikke goed team. Het komt er op het moment alleen niet uit. Iedereen vraagt zich af hoe dat komt. Ik ook. Maar als we dat antwoord hadden, hadden we niet in deze situatie gezeten.’’