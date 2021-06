Aanwinst Mikkel Duelund ontbreekt op eerste, grotendeels besloten, training NEC

Meijer is plots succes­coach: ‘NAC was de betere ploeg, wij hadden het geluk aan onze zijde’

23 mei BREDA - Rogier Meijer is na de promotie van NEC via de play-offs plots een succescoach. Al beseft de 39-jarige Doetinchemse trainer dat zelf nog niet. ,,Ik denk dat we het allemaal pas over een paar weken gaan beseffen.”