Achahbar helpt matig NEC aan zege op Helmond Sport

Voorsprong

Het gevaar was daarna nog niet geweken voor de bezoekers. Aanvaller Furhgill Zeldenrust schoot uit de counter net naast nadat hij Terry Lartey Sanniez had gepasseerd. De eerste mogelijkheid voor NEC volgde na twaalf minuten toen Achahbar naast schoot. De spits toonde zich even later wel effectief. Kort nadat Helmond-spits Arne Naudts de bal over had gekopt, kwam de bal terecht bij Brahim Darri. De vleugelspits snelde richting de achterlijn en gaf voor, waarna Achahbar de bal met een omhaal tegen de touwen schoot: 0-1.



Zo kwam NEC tegen de verhoudingen in op voorsprong. De goal was wel een opsteker voor de ploeg van De Gier, die daarna een fase meer controle had en zelfs de marge verdubbelde. Jonathan Okita kreeg ruimte op de rechterflank en zag Darri aan de rand van het strafschopgebied staan. De aanvaller snelde richting Okita, ontving de bal en schoot in de korte hoek raak: 0-2. Helmond deed voor rust in een offensief nog wel iets terug. Lartey Sanniez haalde verdediger Joeri Poelmans neer in het strafschopgebied en Zeldenrust benutte de penalty.