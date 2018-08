Achahbar schiet matig NEC naar subtop

NIJMEGEN - NEC heeft zich met de zege op FC Dordrecht (1-0) van vrijdagavond in de top van de eerste divisie genesteld. Met zeven punten uit de eerste drie wedstrijden bezetten de Nijmegenaren de vierde plek op de ranglijst. Koploper Go Ahead Eagles is het enige elftal met meer punten: 9.

NEC staat op gelijke hoogte met nummer twee FC Twente en nummer drie Cambuur. De ploeg van trainer Jack de Gier heeft na het gelijkspel tegen Cambuur (2-2) en de zeges tegen Jong FC Utrecht (1-2) en Dordrecht alleen een minder doelsaldo.

Derde competitietreffer

Anass Achahbar bezorgde zijn ploeg met zijn derde competitietreffer de eerste thuiszege van het seizoen. De schaduwspits van NEC bleef negen minuten voor rust uiterst koel bij een strakke voorzet van linksback Leroy Labylle. Die stand was allesbehalve terecht. NEC was nauwelijks dreigend in de eigen Goffert, het doelpunt van Achahbar was de enige kans in de eerste 82 (!) minuten.

Dordrecht kreeg veel meer mogelijkheden, maar Norbert Alblas bleek niet te passeren. De van Ajax overgekomen doelman speelde omdat eerste keus Gino Coutinho ziek was. Al in de vijfde minuut gaf hij zijn visitekaartje op grootse wijze af: hij tikte een vrije trap van Norwich-huurling Savvas Mourgos uit de kruising. Na een halfuur had hij geluk bij een kopbal van Dordrecht-spits Marko Maletic op de buitenkant van de paal.

Tweede helft