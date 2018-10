ACM trekt vergunning NEC-hoofdsponsor EnergieFlex in

Niets doen

De maatregel is volgens de woordvoerder genomen omdat de penibele financiële situatie bij EnergieFlex de zekerheid van de energievoorziening in gevaar brengt. Het betekent dat klanten verzekerd zijn van energie als het bedrijf omvalt. ,,Klanten hoeven niets te doen, zij blijven gewoon verzekerd van stroom en gas.’’



De ACM meldt dat de aangestelde bewindvoerder gaat bepalen of een andere energieleverancier de klanten overneemt. De netbeheerders garanderen in de tussentijd de levering van energie. Wordt de nieuwe leverancier gevonden, dan krijgen klanten daarover bericht. Vervolgens kunnen ze zelf nog bepalen of ze toch naar een ander energiebedrijf willen.



De bewindvoerder die door de rechtbank in Utrecht was aangewezen, liet maandag weten de opdracht aan de rechtbank te hebben teruggegeven.