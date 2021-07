AFC geeft NEC gratis kaarten: 125 fans kunnen mee naar oefenduel in Amsterdam

NEC geeft de kaarten vanaf donderdag weg onder seizoenkaarthouders. De zogenaamde seizoenkaartplushouders hebben voorrang. Zij kunnen zich daar via de website van de club als eerste voor inschrijven. Als er vrijdag, een dag voor de wedstrijd, nog kaarten over zijn dan krijgen andere seizoenkaarthouders de kans.



Om de wedstrijd bij te wonen, is geen coronatest of volledige vaccinatie nodig. Wel gelden strikte coronaregels op sportpark Goed Genoeg in Amsterdam. Zo dienen de toeschouwers de anderhalve meter afstand te houden, stelt de Goffertclub.



AFC - NEC begint zaterdag om 14.30 uur. Voor de ploeg van trainer Rogier Meijer is de titelfavoriet in de tweede divisie de derde oefenpartner van het seizoen. NEC speelde vorige week voor 200 toeschouwers op De Eendracht tegen de eigen amateurtak (13-1 zege) en in Dirkshorn tegen AZ (4-1 nederlaag).