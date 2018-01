Ahannach verstevigt voorsprong Almere City FC op NEC: 2-0

NEC wil de derde competitiewedstrijd deze week met winst afsluiten tegen Almere City FC. Na het verlies afgelopen maandag tegen FC Oss is de Nijmeegse ploeg naar een tweede plek gezakt. Of dat gaat lukken In het Yanmar Stadion is nog te bezien. De ploeg van trainer Jack de Gier is in eigen huis met zes keer winst en drie keer gelijkspel nog ongeslagen.