Alle moeite bij NEC voor niets: thuiswedstrijd tegen NAC zonder publiek

Dat heeft de Nijmeegse eerstedivisionist donderdag te horen gekregen van de KNVB. ,,We krijgen geen akkoord van de overheid en dat is ontzettend jammer”, reageert manager supporterszaken Luc te Riele van NEC. Zo blijven NEC-NAC en Go Ahead Eagles-Helmond Sport (zondag) de enige twee duels in de komende speelronde van de eerste divisie zonder supporters. De overige wedstrijden vinden namelijk vrijdag plaats, op de laatste dag van de proef met testbewijzen. Daar zijn fans wél welkom.

‘Zat wel in ons achterhoofd’

,,Vanwege een live-uitzending op televisiezender ESPN spelen wij op maandag”, legt Te Riele uit. ,,In eerste instantie zou het duel met NAC een dag eerder zijn. Ook de zondag valt nu buiten de ‘sneltestpilot’. We hadden gehoopt dat het kabinet de proef zou verlengen. We hebben er ook alles aan gedaan om de supporters te ontvangen, maar in ons achterhoofd hebben we altijd met dit scenario rekening gehouden.”



Voor NEC blijft de thuiswedstrijd tegen De Graafschap op 21 februari zo het enige duel met publiek sinds oktober. Toen zaten er dik duizend man in het Goffertstadion.