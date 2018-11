Anass Achahbar: basisspeler of supersub?

NEC-aanvoerder Van Eijden: ‘We speelden vrij naïef in De Goffert’

3 november NIJMEGEN - Verdediger Rens van Eijden van NEC is kritisch op zichzelf en zijn teamgenoten: te veel spelers presteren ondermaats. Bovendien is de Nijmeegse club te naïef in thuiswedstrijden. ,,Het is aan ons om de rug te rechten.”