Andere gezichten in basiself van NEC tegen De Graafschap

‘We moeten er bovenop knallen’

,,Als team voetbalden we ook niet goed. Zulke wedstrijden heb je er bij. Dat hoort bij voetbal.’’ Zijn wissel had hij gelaten geaccepteerd. ,,Dat is een besluit van de trainer. Daar moet ik het mee doen. Zo maak ik in korte tijd alles mee. Ik ben nu twee maanden profvoetballer. Vijf basisplaatsen. Een wissel in de rust. Het zijn allemaal leermomenten voor me. ,,Mentaal word ik er alleen maar sterker van. Maandag staat de wedstrijd tegen De Graafschaap alweer voor de deur. Moeten we er bovenop knallen. We zullen zien of ik speel. Ik zit in elk geval bij de wedstrijdselectie.’’

Meerdere keuzes

Hoewel François Gesthuizen niet wilde ingaan op de wijzigingen bij NEC, gaf de trainer wel aan dat de invallers van vrijdag hadden laten zien dat de spelers qua niveau dicht bij elkaar zitten.



,,Dat is een voordeel voor ons als trainers. Daardoor hebben we meerdere keuzes. Dan is er altijd dat spanningsveld: geven we iemand het vertrouwen of proberen we juist een ander op die positie. Laten we in elk geval hopen op een andere wedstrijd. Zeker wat ons spel betreft, want dat we in de eerste helft niet best. Daarna hebben we gestreden. Zag je de teamspirit. Daar rekenen we op ook op tegen De Graafschap.’’



Hij ziet zeker mogelijkheden.,, Vrijdag had Jong Ajax, wel een hele goede ploeg trouwens, bij De Graafschap ook op 0-3, 0-4 kunnen komen. Die ploeg is de favoriet, maar wij spelen thuis. Met de steun van onze eigen supporters zijn we zeker niet kansloos.’’