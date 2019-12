Andrzej Niedzielan denkt nog vaak aan NEC en Nijmegen: ‘Een mooie stad met goede mensen’

,,Goedemiddag. Welkom in Krakow”, zegt hij in verbluffend goed Nederlands. Hij lacht het logische compliment bescheiden weg. ,,Ik bezoek regelmatig vrienden in Nederland. Zo spreek ik de taal, ik wil dat niet verliezen.”



Tegenwoordig is Niedzielan commentator bij duels van Ajax en Oranje als Nederland-specialist op de Poolse televisie. Keurig in pak. Daarbij handelt hij in onroerend goed en runt hij een voetbalacademie. Samen met oud-ploegmakker bij NEC Arek Radomski.



,,We hebben zo’n honderd spelers. We zijn een privé-academie, maar spelen in de Poolse competitie. Ik heb veel plezier als trainer. We spelen ook in het buitenland, zo zijn we bijvoorbeeld bij NEC geweest. De A1 hebben we verslagen.”