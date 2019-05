Appeltje-eitje voor NEC in Waalwijk?

NEC’ers met Oranje Onder 17 in halve finale EK tegen Spanje

10:37 DUBLIN - NEC-spelers Dirk Proper en Syb van Ottele staan met Oranje Onder 17 in de halve van het EK in Ierland. In Wicklow werd zondag in de kwartfinale België O17 verslagen met 3-0. Doordat Oranje O17 bij de laatste vier zit, is het ook geplaatst voor het WK.