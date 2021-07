Australische avonturier Danny Vukovic aast op rol als knuffelbeer bij NEC

video NEC’s suikeroom Marcel Boekhoorn jubelt na promotie, maar zegt ook: ‘De club is technisch failliet’

24 mei BREDA/ NIJMEGEN - Marcel Boekhoorn kon zondag zijn geluk niet op. Een dag nadat bekend werd dat de miljairdair uit Bennekom miljoenen gaat pompen in NEC, zogezegd de koers gaat bepalen in het Goffertstadion, greep de Nijmeegse club een eredivisieticket. ,,Dit is de beste planning ooit”, sprak Boekhoorn (61) vlak na de gewonnen finale van de play-offs. Al zijn volgens hem nog financiële hobbels te nemen.