Baeten keert niet terug bij NEC: spits definitief ingelijfd door Beerschot

Thibo Baeten keert niet meer terug bij NEC. De twintigjarige spits is definitief ingelijfd door het Belgische Beerschot, dat de koopoptie in het huurcontract heeft gelicht.

Baeten tekende een driejarig contract bij Beerschot. De Belg lag bij NEC nog vast tot medio 2024. Beide clubs doen geen mededelingen over met welk bedrag de koopoptie is gemoeid.

Beerschot, dat uitkomt op het tweede niveau in België, nam Baeten afgelopen zomer over van NEC en dat bleek een schot in de roos. De voormalig jeugdinternational kwam tot dusver in 27 wedstrijden tot 13 doelpunten.

Eén goal

Bij NEC wist Baeten niet door te breken. De Nijmeegse club plukte hem in januari 2021 weg bij Club Brugge. Hij speelde elf wedstrijden voor NEC, waarvan tien in de Keuken Kampioen divisie en één in de KNVB-beker, en scoorde daarin één keer.

NEC verhuurde Baeten vorig seizoen al aan het Italiaanse Torino, waar hij actief was in het onder 19-elftal. De eredivisionist had toen met Ali Akman en Pedro Ruiz twee spitsen die boven hem in de pikorde stonden en dat was dit seizoen het geval met Landry Dimata en Pedro Marques.

Baeten is verheugd met zijn verlengd verblijf bij Beerschot. ,,Ik ben hier graag. Beerschot ligt mij als club. Ik heb een fantastisch contact met de fans en alle mensen die hier voor de club werken. Ik ben dan ook blij dat ik hier nog wat langer kan blijven.”

