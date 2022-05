Barreto keert tegen PSV mogelijk terug in wedstrijdselectie NEC, Verdonk twijfelgeval

NIJMEGEN - Edgar Barreto keert mogelijk in de uitwedstrijd tegen PSV terug in de wedstrijdselectie van NEC. De middenvelder is nagenoeg hersteld van een knieblessure. Calvin Verdonk is een twijfelgeval.

Barreto speelde op 12 maart tegen FC Groningen zijn laatste wedstrijd voor NEC. Hij leek tot het einde van het seizoen uitgeschakeld, maar hervatte maandag de groepstraining en kan dus wellicht invallen tegen PSV.

Na de training van dinsdag maakte Barreto bekend dat hij na dit seizoen stopt met voetballen. Eerder op de dag had sprak hij in een interview met deze krant zijn teleurstelling uit dat hij nog niets had vernomen van NEC over zijn aflopende contract. Hij ging er vanuit dat hij geen nieuwe verbintenis zou krijgen.

NEC mist tegen PSV nog wel de geblesseerden Magnus Mattsson en Wilfried Bony. Beide aanvallers komen dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie. Calvin Verdonk is er mogelijk ook niet bij tegen PSV. De verdediger ontbrak op de training van dinsdag wegens ziekte.

NEC maakt met nog twee speelrondes te gaan een goede kans op de achtste plaats, die recht geeft op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. De club heeft als nummer negen evenveel punten als nummer acht sc Heerenveen, dat woensdag op bezoek gaat bij Ajax, maar een minder doelsaldo.

Willem II

,,In de afgelopen weken dachten we een laatste kans te krijgen op de play-offs, omdat we afhankelijk waren van andere ploegen”, zegt trainer Rogier Meijer. ,,Nu staan we in een goede positie en weten we dat we tot de laatste speelronde meedoen. Dat is prettig.”

PSV staat op de tweede plaats en hoopt op een misstap van koploper Ajax, dat bij een zege op Heerenveen zeker is van de landstitel. De Eindhovense club incasseerde zondag een flinke domper door in de slotfase een 0-2-voorsprong weg te geven tegen Feyenoord.

,,Het wordt een heel moeilijke wedstrijd”, vertelt Meijer. ,,Maar als we goed starten en lang in de wedstrijd blijven, dan liggen er zeker mogelijkheden voor ons. Willem II scoorde onlangs twee keer in Eindhoven. Daar zijn wij ook toe in staat.”

PSV-NEC begint woensdag om 20.00 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. NEC verloor eerder dit seizoen in De Goffert met 1-2 door een doelpunt in de blessuretijd.

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; Van Rooij, Márquez, Guth, El Karouani; Schöne, Proper, Bruijn; Tavsan, Akman, Okita.