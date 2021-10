Bart Latuheru: ‘Ik kan me voorstellen dat de uitspraken van Aalbers aversie opriepen bij de NEC-fans’

Moet NEC vasthouden aan 5-3-2? ‘Te opportunis­tisch om te zeggen dat dat systeem beter bij ons past’

2 oktober NIJMEGEN - Bij NEC is het zaterdag de vraag of de Nijmegenaren in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard wederom in een 5-3-2-systeem spelen of weer terugkeren naar 4-3-3. Trainer Rogier Meijer lijkt te kiezen voor het laatste, maar heeft ook gezien dat 5-3-2 vorige week tegen Feyenoord in aanvallend opzicht goed uitpakte.