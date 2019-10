Bart van Rooij schrikt niet van vier wedstrijden in een week

Van Rooij speelde vorige week vrijdag negentig minuten tegen Letland (8-2), afgelopen maandag een hele wedstrijd tegen Israël (2-0), keerde dinsdag terug in Nederland en werkte woensdag in de fitnessruimte van De Eendracht apart van de groep een hersteltraining af. Donderdag sloot hij weer aan bij de selectie van NEC voor de laatste training op weg naar de competitiewedstrijd van vrijdag tegen Jong PSV.



Maandag wacht dan de vierde wedstrijd in een week tegen Jong AZ. ,,Dat is een drukke periode, maar ik voel me fysiek fit en probeer die lijn door te trekken.’’