Bekerdroom NEC wordt tragedie, ‘schlemiel’ Okita ligt er wakker van

Bij NEC was er na de extra lange veldslag tegen VVV meteen het besef. De eerstedivisieclub had een unieke kans verspeeld. Het ticket voor de bekerderby in GelreDome lag namelijk voor het oprapen.



,,Dit is een teleurstelling, een heel grote teleurstelling”, sprak vleugelaanvaller Jonathan Okita met een doffe blik. ,,Deze wedstrijd was van ons, dat gevoel had ik echt. Ik vond ons beter, we hadden hier moeten winnen. Nu is de meest gelukkige ploeg door naar de volgende ronde.”