Bijma & Hoekman: ‘Het is niet handig als Aalbers meteen rigoureus te werk gaat’

Sleutel naar aanvallen­der voetbal lijkt bij NEC op middenveld te liggen: ‘We hebben de trainer kopzorgen bezorgd’

NIJMEGEN - In de zoektocht naar aanvallender voetbal lijkt bij NEC de sleutel te liggen op het middenveld. Trainer Rogier Meijer staat in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles voor belangrijke keuzes.

23 oktober