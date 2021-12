Blessureperikelen bij NEC: ook aanvoerder Barreto ontbreekt tegen RKC Waalwijk

NEC toont zich ook in een lege Goffert onver­schrok­ken en voetbalt zich in de subtop van de eredivisie

NIJMEGEN - NEC laat zich nergens door in de war brengen. Ook niet door het spelen in een leeg stadion. De Nijmeegse club voetbalt zich tegen FC Groningen overtuigend in de subtop van de eredivisie: 3-0.

1 november