Bliksemstart helpt NEC aan zege in Dordrecht

DORDRECHT - NEC heeft zaterdagmiddag voor het eerst in 45 jaar gewonnen in Dordrecht. Zes scherpe minuten na de aftrap waren genoeg voor de 2-1 zege. De Nijmegenaren profiteren van het puntenverlies bij directe concurrenten en klimmen naar de vierde plaats in de eerste divisie, één punt achter De Graafschap.

Trainer Rogier Meijer verraste met een basisplaats voor Edgar Barreto, waardoor Ayman Sellouf naar de bank werd verwezen. Met de Paraguayaan in de as naast Javier Vet, was er meer ruimte voor Jordy Bruijn om naar voren te gaan. Elayis Tavsan en Jonathan Okita flankeerden spits Rangelo Janga.

Bruijn begon aan de Krommedijk waar hij vorige week gebleven was. In de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch schoot hij zondag tweemaal raak uit een vrije trap. Dat herhaalde hij in de vierde minuut op fraaie wijze tegen de Schapenkoppen. Ruim twee minuten later scoorde Rangelo Janga op aangeven van Souffian El Karouani de 0-2.

NEC liet de teugels wat vieren na de vroege 2-0 voorsprong, en stond toe hoe de thuisploeg stukje bij beetje meer in de wedstrijd kwam en kansen creëerde. Aan het begin van de tweede helft werd Dordrecht gevaarlijk, maar Alblas en de paal brachten redding. Scoren deed de ploeg van Jan Zoutman, de deze week aangestelde trainer, pas in blessuretijd. Kevin Vermeulen schoot raak uit een afgeslagen voorzet. Een verdiende tegentreffer voor NEC, dat op wandeltempo won en zo elf wedstrijden ongeslagen is.

FC Dordrecht - NEC 1-2 (0-2).

4. 0-1 Bruijn, 6. 0-2 Janga, 90+2. 1-2 Vermeulen. Scheidsrechter: Teuben

Gele kaart: Swolfs, Bliek, Agrafiotis (FC Dordrecht), Barreto, Bruijn, Ondaan (NEC). FC Dordrecht: Swolfs; Hobbel (74. Musaba), Bliek, Aktas, Sürmeli, Vliet; Schuurman, Vermeulen, Jansen; Valpoort (74. Agrafiotis), Dos Santos. NEC: Alblas; Van Rooij, Van Eijden, Bukusu, El Karouani; Vet, Bruijn (63. Proper), Barreto (84. Odenthal); Tavsan (84. Fase), Janga, Okita (73. Ondaan).

