Bogers, De Groot en Meijer tot einde seizoen nieuwe trainers bij NEC

NEC’er Jordy Bruijn: ‘We hebben elkaar laten vallen’

2 april WIJDEWORMER - Na de blamage tegen Jong AZ (4-0 verlies) is er weinig over van de Amsterdamse bravoure van NEC’er Jordy Bruijn. Het jeugdproduct van Ajax was de architect van de wederopstanding van de eerstedivisionist na de winterstop, maar staart nu wezenloos voor zich uit.