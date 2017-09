Bogers spreekt van mentale kwestie, Smits neemt schuld nederlaag op zich

Bogers stelde dat zijn ploeg agressiviteit miste (‘met name als we zelf aan de bal waren’) en erkende dat hij in de zoektocht naar zijn ideale ploeg nog niet alle puzzelstukjes heeft gelegd. ,,We hadden het redelijk vast staan, maar na het vertrek van Jay-Roy Grot moesten we bijvoorbeeld kijken hoe we het rechts voorin zouden invullen. Vandaag speelde Ferdi Kadioglu daar. En op de positie van aanvallende middenvelder heeft nog niemand heel overtuigend gespeeld. Ik had verwacht dat het al duidelijker zou zijn wie daar het best tot zijn recht zou komen’’, aldus Bogers. De trainer zag Robin Buwalda geblesseerd zag afhaken in de rust van het duel met Den Bosch. ,,Wat vandaag ook meespeelde is dat we iemand als Gregor Breinburg misten. Hij houdt het middenveld bij elkaar.’’