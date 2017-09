Bogers: Weet niet of bekerzege druk van de ketel haalt

De overwinning is een geschenk voor NEC-trainer Adrie Bogers, die onder vuur ligt van een deel van de eigen aanhang na de teleurstellende competitiestart. Dat blijkt wel uit de twee spandoeken die in het uitvak hingen met de tekst: ‘Bogers out’. De trainer had de spandoeken niet gezien, zei hij na de wedstrijd. Of de bekeroverwinning de druk van de ketel haalt? ,,Dat weet ik niet. Deze wedstrijd is een positieve ontwikkeling. Het is belangrijk dat we gaan voetballen. Het gaat om de uitslag. We zijn een ronde verder en dat was ons doel.’’