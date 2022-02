Bony is hoopvol gestemd over ernst hamstringblessure: ‘Hij was optimistisch’

NIJMEGEN - Wilfried Bony is hoopvol gestemd over de ernst van zijn hamstringblessure. De 33-jarige spits van NEC heeft vrijdagochtend een scan laten maken in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat de uitslag is.

,,Bony was gisteravond optimistisch”, zei NEC-trainer Rogier Meijer vrijdag. ,,Hij had het gevoel dat de ernst van zijn blessure niet rampzalig is. We moeten afwachten wat het onderzoek in het ziekenhuis uitwijst.”

Bony raakte donderdag bij zijn debuut voor NEC geblesseerd. Hij viel tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de kwartfinales van de KNVB-beker (0-2-nederlaag) na een uur in en moest twintig minuten later alweer het veld verlaten nadat het bij een hoekschop in zijn hamstring was geschoten.

,,Ik heb vanochtend nog even met Bony gesproken toen we op de club kwamen”, vertelde Meijer. ,,Ik heb geprobeerd hem op het goede pad te zetten, want het was natuurlijk wel een pijnlijk moment voor hem. Laten we hopen dat hij snel terug is.”

Bony mist zondag vanzelfsprekend de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Datzelfde geldt voor Jordy Bruijn, die er tegen Go Ahead Eagles al niet bij was door een bovenbeenblessure. Dirk Proper, Calvin Verdonk en Javier Vet keren terug in de wedstrijdselectie.

Quote We zijn nog steeds teleurge­steld over de bekeruit­scha­ke­ling, maar we moeten door Rogier Meijer, Trainer NEC

Trainerswissel

NEC treft met sc Heerenveen een ploeg die eveneens in een mindere fase zit. De Friezen verloren de laatste vijf wedstrijden en staan op de tiende plaats, twee plekken lager en twee punten minder dan NEC, dat ook na de winterstop nog niet won.

,,We zijn nog steeds teleurgesteld over de bekeruitschakeling, maar we moeten door”, sprak Meijer. ,,Het is wel lekker dat we zondag meteen weer een wedstrijd spelen. We hoeven daardoor niet lang bezig te zijn met de nederlaag tegen Go Ahead Eagles en kunnen die direct van ons af spelen.”

,,Over Heerenveen valt weinig te zeggen. Ze hebben een trainerswissel gehad (assistent-trainer Ole Tobiasen heeft de taken overgenomen van de ontslagen Johnny Janssen, JB) en veel spelers gehaald in de winterstop. Wij moeten vooral met onszelf bezig zijn en beter voetballen.”

sc Heerenveen-NEC begint zondag om 14.30 uur in het Abe Lenstra Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Richard Martens.

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; Van Rooij, Guth, Marquez, Odenthal, El Karouani; Schöne, Barreto; Okita, Tavsan, Mattsson.