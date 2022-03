Bony maakt tegen FC Groningen rentree in wedstrijdselectie NEC, Bruijn ontbreekt

NIJMEGEN - Wilfried Bony maakt tegen FC Groningen zijn rentree in de wedstrijdselectie van NEC. De spits is volledig hersteld van een hamstringblessure. Jordy Bruijn ontbreekt nog.

Bony liep de kwetsuur een maand geleden op bij zijn debuut in de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-2-nederlaag). De 33-jarige Ivoriaan viel als invaller al na twintig minuten uit. Deze week trainde hij weer voor het eerst volledig met de groep mee. Hij staat tegen FC Groningen nog niet in de basis en neemt plaats op de bank.

,,Ik ben blij dat Bony terug is, maar hij is nog niet 100 procent fit”, zegt trainer Rogier Meijer. ,,We gaan hem heel rustig brengen. Voor zijn debuut had hij vierenhalve week meegetraind. Hij heeft nu anderhalve week meegetraind en tweeënhalve week gerevalideerd.”

,,Dat zegt wel genoeg hoe hij er momenteel voor staat. We moeten heel voorzichtig met hem zijn, nog voorzichtiger dan de vorige keer. We willen dat hij aan het einde van dit seizoen nog een rol van betekenis kan spelen.”

Bruijn

Bruijn is volledig hersteld van een bovenbeenblessure, maar werd vorige week ziek. Hij trainde deze week wel gewoon mee, maar is nog niet fit genoeg om te spelen.

,,Bruijn is een week echt ziek geweest”, vertelt Meijer. ,,Hij trainde deze week voor het eerst weer gedeeltes met de groep mee. We gaan geen risico met hem nemen.”

NEC kan tegen FC Groningen weer beschikken over Ivan Márquez, Elayis Tavsan en Javier Vet. Het trio was er vorige week tegen AZ (1-3-nederlaag) niet bij wegens ziekte. NEC mist Mikkel Duelund. De middenvelder viel tegen AZ al vroeg uit met een enkelblessure en is enkele weken uitgeschakeld.

Overwinningen

NEC bewaart goede herinneringen aan wedstrijden tegen FC Groningen. De Nijmeegse club won dit seizoen al twee keer van de ploeg van trainer Danny Buijs; in oktober in de competitie met 3-0 en in januari in de KNVB-beker met 1-2.

,,Dat waren twee totaal verschillende wedstrijden”, herinnert Meijer zich nog. ,,In de competitie waren we echt de bovenliggende partij, maar in de beker hadden we het heel lastig. We doen niet veel voor elkaar onder. De vorm van de dag zal bepalend zijn.”

,,Ik heb veel vertrouwen in een goede afloop. De jongens hebben deze week echt goed getraind. De wedstrijd tegen AZ heeft iedereen wel een goed gevoel gegeven. We moeten tegen Groningen dezelfde energie op de mat leggen, want het wordt een belangrijke wedstrijd in de strijd om de achtste plaats.

FC Groningen-NEC begint zaterdag om 18.45 uur in de Euroborg en staat onder leiding van scheidsrechter Sander van der Eijk.

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; Van Rooij, Guth, Márquez, Odenthal, El Karouani; Schöne, Barreto; Okita, Tavsan, Mattsson.