Bony valt geblesseerd uit op training NEC en strompelt van het veld: ‘Dit is een enorme teleurstelling’

Bony stapte halverwege de training uit de groep en ging aangeslagen in de dug-out zitten. Het is nog onduidelijk wat hem precies mankeert, maar hij kan sowieso niet meedoen in de thuiswedstrijd tegen Ajax.

,,Het schoot in zijn been”, zegt trainer Rogier Meijer. ,,Dit is een enorme teleurstelling, omdat hij de laatste weken alles heeft meegedaan op de training. Op geen enkele wijze leek het erop dat deze blessure stond te gebeuren.”

,,Bony zou starten tegen Ajax, dus deze blessure is extra vervelend voor hem. Het is speculeren of het einde seizoen is voor Bony, maar spierblessures duren meestal niet één of twee weken. Hij liep niet soepel van het veld af.”

Het is al de tweede keer dat Bony een blessure oploopt sinds zijn komst naar NEC eind januari. De 33-jarige Ivoriaan, die anderhalf jaar clubloos was, was eerder al een maand uitgeschakeld met een hamstringblessure. Daardoor heeft hij nog maar twee officiële wedstrijden kunnen spelen voor NEC.

Toekomst

De nieuwe kwetsuur van Bony zal de discussie doen oplaaien of NEC hem wel of niet een contract voor volgend seizoen moet geven. Bony heeft een aflopend contract en wil zelf graag bij NEC blijven voetballen, maar is in afwachting van duidelijkheid van de club.

,,Die discussie zal ongetwijfeld oplaaien, maar wordt met name gevoerd door de buitenwacht”, vertelt Meijer. ,,Wij gaan realistisch en zonder emotie kijken wat het beste is voor NEC en voor Bony. Daar komen we op terug op het moment dat we daar een besluit over hebben genomen.”

Bony zou tegen Ajax Ali Akman vervangen. Die spits is voor twee duels geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart tegen FC Twente (0-2-nederlaag). Ook Edgar Barreto ontbreekt tegen Ajax. De middenvelder is voorlopig uit de roulatie door een knieblessure.

Ajax-NEC begint zaterdag om 16.30 uur in de uitverkochte Goffert en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot. NEC staat na 29 speelrondes op de tiende plaats in de eredivisie en maakt nog kans op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Ajax is koploper met vier punten voorsprong op PSV.

