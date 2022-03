Boosheid bij NEC om rode kaart, maar spelers en trainer moeten nederlaag ook zichzelf aanrekenen

reconstructie De Gof­fert-tribune stortte in, er gebeurde een bij­na-ramp en iedereen veegde zijn straatje schoon

Wie is schuldig aan het instorten van de tribune in stadion De Goffert in Nijmegen? Wij niet, zegt NEC. Wij ook niet, zegt de gemeente Nijmegen. Wij misschien een beetje, maar zeker niet helemaal, zegt de omgevingsdienst ODRN. Over het schoonvegen van straatjes en honderden scheuren die niemand zag. Waarbij het er uiteindelijk om gaat: wie gaat betalen?

20 februari